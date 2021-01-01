Интернет-магазин электротоваров и электрики Ледгудс

​ Качество электроснабжения зависит от характеристик проводников, оборудования, устройств, материалов, которые принимают, передают электричество и «отдают» его потребителю. Интернет-магазин электротоваров «Ледгудс» представляет качественные товары от лучших отечественных и зарубежных производителей. Наша интернет-площадка заинтересует и электриков, и обычных покупателей, не посвященных в «таинства» электричества.

​

У нас вы сможете купить:

кабели и провода — от простых электрошнуров, до специальных кабелей, применяемых в особых условиях и на объектах повышенной ответственности;

электротехническое оборудование , включая вводно-распределительные устройства и пускорегулирующую аппаратуру;

светильники — для производства, торговых помещений и ресторанов, офиса, дома и приусадебного участка;

оборудование пожарной и охранной сигнализации;

розетки, выключатели;