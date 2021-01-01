Интернет-магазин электротоваров и электрики Ледгудс 

Категории
  • Освещение
    Освещение
    Настольные лампы, светильники, споты, бра, торшеры, люстры, лампочки.
Подробнее
088L0121; Терморегулятор ECtemp Next Plus с комбинацией датчиков, 16А
- 34%
088L0121; Терморегулятор ECtemp Next Plus с комбинацией датчиков, 16А
7 100 руб. 4 660 руб.
Купить в 1 клик
text_reviews
Подробнее
140F0000; Нагревательный кабель DEVIaqua™ для установки внутри трубы DTIV-9 с муфтой 23/25 Вт 3м
- 30%
140F0000; Нагревательный кабель DEVIaqua™ для установки внутри трубы DTIV-9 с муфтой 23/25 Вт 3м
11 226 руб. 7 898 руб.
Купить в 1 клик
text_reviews
Подробнее
140F0001; Нагревательный кабель DEVIaqua™ для установки внутри трубы DTIV-9 с муфтой 41/45 Вт 5м
- 30%
140F0001; Нагревательный кабель DEVIaqua™ для установки внутри трубы DTIV-9 с муфтой 41/45 Вт 5м
11 994 руб. 8 438 руб.
Купить в 1 клик
text_reviews
Подробнее
140F0002; Нагревательный кабель DEVIaqua™ для установки внутри трубы DTIV-9 с муфтой 59/65 Вт 7м
- 30%
140F0002; Нагревательный кабель DEVIaqua™ для установки внутри трубы DTIV-9 с муфтой 59/65 Вт 7м
13 049 руб. 9 180 руб.
Купить в 1 клик
text_reviews
Подробнее
140F0003; Нагревательный кабель DEVIaqua™ для установки внутри трубы DTIV-9 с муфтой 82/90 Вт 10м
- 30%
140F0003; Нагревательный кабель DEVIaqua™ для установки внутри трубы DTIV-9 с муфтой 82/90 Вт 10м
14 009 руб. 9 855 руб.
Купить в 1 клик
text_reviews
Подробнее
140F0004; Нагревательный кабель DEVIaqua™ для установки внутри трубы DTIV-9 с муфтой 101/110 Вт 12м
- 30%
140F0004; Нагревательный кабель DEVIaqua™ для установки внутри трубы DTIV-9 с муфтой 101/110 Вт 12м
14 776 руб. 10 395 руб.
Купить в 1 клик
text_reviews
Подробнее
140F0005; Нагревательный кабель DEVIaqua™ для установки внутри трубы DTIV-9 с муфтой 124/135 Вт 15м
- 30%
140F0005; Нагревательный кабель DEVIaqua™ для установки внутри трубы DTIV-9 с муфтой 124/135 Вт 15м
15 928 руб. 11 205 руб.
Купить в 1 клик
text_reviews
Подробнее
140F0006; Нагревательный кабель DEVIaqua™ для установки внутри трубы DTIV-9 с муфтой 169/185 Вт 20м
- 30%
140F0006; Нагревательный кабель DEVIaqua™ для установки внутри трубы DTIV-9 с муфтой 169/185 Вт 20м
17 367 руб. 12 218 руб.
Купить в 1 клик
text_reviews

Купить в 1 клик
Пожалуйста, укажите имя и свой номер телефона, чтобы мы могли связаться с Вами

оценкаоценкаоценкаоценка

Производители

Интернет-магазин электротоваров и электрики Ледгудс 

Качество электроснабжения зависит от характеристик проводников, оборудования, устройств, материалов, которые принимают, передают электричество и «отдают» его потребителю. Интернет-магазин электротоваров «Ледгудс» представляет качественные товары от лучших отечественных и зарубежных производителей. Наша интернет-площадка заинтересует и электриков, и обычных покупателей, не посвященных в «таинства» электричества.
У нас вы сможете купить:
  • кабели и провода — от простых электрошнуров, до специальных кабелей, применяемых в особых условиях и на объектах повышенной ответственности;
  • электротехническое оборудование, включая вводно-распределительные устройства и пускорегулирующую аппаратуру;
  • светильники — для производства, торговых помещений и ресторанов, офиса, дома и приусадебного участка;
  • оборудование пожарной и охранной сигнализации;
  • розетки, выключатели;

Мы представляем известные бренды: ABB, IEK, FERON, SCHNEIDER ELECTRIC, OSRAM, PHILIPS и многие другие.

Электрики оценят качество кабельных проводников «СЕВКАБЕЛЬ», «КОНКОРД», «КОЛЬЧУГИНО», а также многих других поставщиков. Наши электротовары сертифицированы, соответствуют действующим ГОСТам и СНиП, прошли проверку на пожарную безопасность, экологичны. Мы внимательны к комфорту покупателей. Для этого разработали удобный и понятный сайт, в котором электротовары сгруппированы по категориям, назначению или производителям. Товар можно выбрать и заказать по техническим особенностям, характеристикам, цене.

Заказ можно оформить онлайн или телефонным звонком в офис компании. Клиент сможет воспользоваться удобным способом оплаты: банковской картой, с помощью онлайн-банкинга, электронного кошелька или денежным переводом, а для юридических лиц предусмотрено безналичное перечисление. В пределах МКАД выполняем курьерскую доставку товара транспортом компании. По области и в другие регионы России продукция доставляется с помощью логистических компаний, работающих на территории покупателя. Поставляемые электротовары сопровождаются необходимой документацией и гарантией. При выявленных дефектах или неработоспособности, подлежат замене. Интернет-магазин электротоваров «Ледгудс» — это современные и качественные электротовары, оборудование и материалы для электротехнических работ. Это сплоченный коллектив, нацеленный на результат, и много лет безупречной работы.

Мы предлагаем большой выбор электротехнических товаров по низким ценам для электриков и электромонтажных организаций Москвы и городов Московской областиУ нас можно заказать электротовары с доставкой во все города России. Для регионов делаем отправку транспортными компаниями.
Ледгудс – электротовары © 2021
visa mastercard yandex sberbank