Интернет-магазин электротоваров и электрики Ледгудс
Качество электроснабжения зависит от характеристик проводников, оборудования, устройств, материалов, которые принимают, передают электричество и «отдают» его потребителю. Интернет-магазин электротоваров «Ледгудс» представляет качественные товары от лучших отечественных и зарубежных производителей. Наша интернет-площадка заинтересует и электриков, и обычных покупателей, не посвященных в «таинства» электричества.
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Мы представляем известные бренды: ABB, IEK, FERON, SCHNEIDER ELECTRIC, OSRAM, PHILIPS и многие другие.
Электрики оценят качество кабельных проводников «СЕВКАБЕЛЬ», «КОНКОРД», «КОЛЬЧУГИНО», а также многих других поставщиков. Наши электротовары сертифицированы, соответствуют действующим ГОСТам и СНиП, прошли проверку на пожарную безопасность, экологичны. Мы внимательны к комфорту покупателей. Для этого разработали удобный и понятный сайт, в котором электротовары сгруппированы по категориям, назначению или производителям. Товар можно выбрать и заказать по техническим особенностям, характеристикам, цене.
Заказ можно оформить онлайн или телефонным звонком в офис компании. Клиент сможет воспользоваться удобным способом оплаты: банковской картой, с помощью онлайн-банкинга, электронного кошелька или денежным переводом, а для юридических лиц предусмотрено безналичное перечисление. В пределах МКАД выполняем курьерскую доставку товара транспортом компании. По области и в другие регионы России продукция доставляется с помощью логистических компаний, работающих на территории покупателя. Поставляемые электротовары сопровождаются необходимой документацией и гарантией. При выявленных дефектах или неработоспособности, подлежат замене. Интернет-магазин электротоваров «Ледгудс» — это современные и качественные электротовары, оборудование и материалы для электротехнических работ. Это сплоченный коллектив, нацеленный на результат, и много лет безупречной работы.
Мы предлагаем большой выбор электротехнических товаров по низким ценам для электриков и электромонтажных организаций Москвы и городов Московской области. У нас можно заказать электротовары с доставкой во все города России. Для регионов делаем отправку транспортными компаниями.